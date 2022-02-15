Сретение Господне чтут христиане 15 февраля

07:00, 15 февраля 2022, ПАИ

Сретение Господне отмечают 15 февраля православные христиане. Это один из двунадесятых, 12 важнейших после Пасхи, православных праздников.



В этот день, сороковой после Рождества Христова, Пресвятая Богородица принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу. В храме Его встретил праведный старец Симеон. Праведный Симеон Богоприимец был одним из избранников Божиих, который не мог умереть до того времени, пока в мир не придет обещанный Мессия.



Богоприимец Симеон взял Младенца на руки, благословил Его и сказал, что теперь он, согласно обещанию, наконец может перейти из этой жизни в другую, потому что увидел то спасение, которое Христос приготовил для всех людей. Пресвятой Деве праведный Симеон предсказал будущее о Христе и Ее страданиях у креста Сына.