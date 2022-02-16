Посвященная столетию создания Пушкинского заповедника выставка откроется в Пскове 17 февраля
17 февраля в 12:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке откроется выездная выставка «Пушкинский заповедник на страницах книжных и периодических изданий», посвященная столетию создания Пушкинского заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.
Посетители смогут увидеть материалы архивной коллекции периодических и книжных изданий из фонда музейной библиотеки. Отдельные материалы дополнительно проиллюстрированы открытками и фотоматериалами, также из фонда музейной библиотеки.
Первые статьи, которые хранятся в архиве музейной библиотеке, датируются 1936 годом. К ним относятся собрание вырезок из советских газет, рассказывающих о периоде реорганизации музея накануне празднования 100-летия со дня трагической гибели А. С. Пушкина и о первых послевоенных годах — 1946—1949 гг. до момента открытия музея в годовщину празднования 150-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Материал представлен в виде сканированных и распечатанных отдельных статей.
Среди книжных изданий - путеводители, исторические очерки, исследования разного времени — с конца XIX века до наших дней. Особо редкая и ценная часть изданий будет представлена в виде иллюстраций обложек с нанесением кодов для доступа пользователей к электронному полнотекстовому изданию, размещенному на сайте заповедника.
Вход свободный. Выставка будет работать по графику библиотеки. Посетителям следует использовать средства индивидуальной защиты во время нахождения в учреждении.
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