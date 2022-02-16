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Экономика

России нужны эффективные меры для снижения инфляции, заявил президент

В России необходимо принимать эффективные меры для снижения инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом совещании по подготовке послания Федеральному Собранию.

По его словам, здесь значима роль и правительства, и Центрального банка, который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики. «Важно скоординировать усилия ЦБ и правительства – конечно, при полном сохранении и уважении к требованиям закона о Центральном банке, с учётом влияния на деловую и инвестиционную активность – нацелить такую совместную работу на устранение внешних и внутренних факторов инфляции», – подчеркнул президент.

Он напомнил, что в России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7 процента в годовом выражении – это заметно выше установленного ориентира. Владимир Путин отметил, что рост цен в первую очередь бьёт по доходам людей, негативно сказывается на благополучии, достатке семей. «Благодаря дополнительным бюджетным доходам мы уже приняли решения об адресной поддержке наиболее уязвимых категорий граждан. Осуществили разовые выплаты пенсионерам и семьям, в которых растут школьники, провели дополнительную индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. По фактической инфляции был проиндексирован размер материнского капитала», – рассказал глава государства.

Он добавил, что в текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5 процента. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены и эту задачу обязательно нужно решить, уточнил президент. По его мнению, увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, а прежде всего на экономический рост. «Это базовое условия для решения социальных задач», – уверен президент.

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