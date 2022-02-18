Дуэт из Пскова «Жидкий шмель» выступит в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ

16:19, 18 февраля 2022, ПАИ

Выпуск с участием дуэта из Пскова «Жидкий шмель» на шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ выйдет 18 февраля в 22:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе канала.

Для выступления перед жюри, в составе которого - Иван Абрамов, Марина Кравец и Демис Карибидис, псковитянки Регина Рудченко и Александра Михайлова выбрали жанр миниатюр.

«Сказать, что было страшно - ничего не сказать! Мы очень переживали и до съёмок, и во время. На сцене волнение отступило, как только мы начали играть и почувствовали поддержку друг друга. Мы друг друга понимаем с одного взгляда и сделали все, что от нас зависело. Жюри хочется сказать большое спасибо: дали нам обратную связь после выступления, поддержали», - поделились девушки.

В жизни Регина работает менеджером кафе, а Александра – флористом. Участницы баттла дружат более 12 лет и считают, дружба - главная фишка их дуэта.

«Все персонажи, которых мы показываем, похожи на нас в жизни. По нашему дуэту заметно, как долго мы вместе работаем. И от этого персонажи и общение между ними не выглядит наигранно и выдумано. Мы не претендуем на то, что наши шутки самые смешные, но за нашим общением на сцене определенно интересно наблюдать», - отметили девушки.

Новый двенадцатый сезон «Comedy Баттл» стартовал 4 февраляв эфире телеканала ТНТ. Проект стал классикой ТНТ и открыл таких звёзд юмора как Тамби Масаев и Рустам Рептилоид, Андрей Бебуришвили, Алексей Щербаков, Ида Галич, Зоя Яровицына и Ирина Мягкова. В этом сезоне формат шоу состоит из противостояния стендапа и миниатюр. Главный приз – 5 миллионов рублей.