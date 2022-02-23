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Александр Котов: Люди в погонах ощущают особую ответственность перед Родиной

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил воинов и ветеранов Вооруженных Сил России, жителей региона с Днём защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам Александра Котова, профессия военного никогда не была лёгкой: повышенные нагрузки, железная дисциплина, риск и опасность. «Но люди в погонах, выбравшие своим предназначением защиту страны и своего народа от угроз безопасности, ощущают особую ответственность перед Родиной, и порой она бывает даже выше, чем ценность собственной жизни», - подчеркнул он.

Председатель областного Собрания отметил, что российские Вооружённые Силы оснащены оружием, техникой и в случае необходимости готовы противостоять любому врагу. Но не только военная мощь и боевая подготовка вызывают гордость и повышают престиж армейской службы, уточнил он. Александр Котов заметил, что жителям страны важно понимать, что есть сила, способная их защитить, а военнослужащим – чувствовать уважение общества и поддержку государства.

«Сердечно благодарю все поколения защитников Отечества за доблестную службу, невероятную физическую и душевную стойкость, истинный патриотизм и преданность воинскому долгу. От всей души желаю ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу Вооружённых Сил, семьям военнослужащих здоровья и благополучия!» - добавил Александр Котов.

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