Троицкий мост в Пскове закроют 1 марта около 11 утра

09:24, 28 февраля 2022, ПАИ

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Троицкий мост в Пскове закроют 1 марта около 11:00, сообщил в эфире «Псковского телеграма Online» глава администрации города Борис Елкин.

«Вечером псковичам уже придётся пересмотреть свой маршрут, поэтому продумать его нужно заранее», - посоветовал Елкин. Он согласился, что реконструкция моста доставит жителям Запсковья определённый дискомфорт, но, например, для пешеходов неподалёку имеется мост через Пскову.

«Вообще исследования показали, что у нас много людей ходят пешком. Например, Ольгинский мост каждые сутки в обе стороны пересекают около 4 тысяч человек», - рассказал глава администрации.

«Что касается закрытия автомобильного сообщения, конечно, таких испытаний давно не было. Мы договорились с УГИБДД, что первые дни они будут смотреть транспортные потоки, где-то, возможно, будут пересматривать схемы движения, чтобы облегчить и минимизировать ограничения в городе. Будут каждую улицу рассматривать точечно», - пообещал Борис Елкин.

«Обратная связь, понятно, нужна. Нужно и мнение граждан. Но если кому-то одному будет неудобно ребенка в школу возить, это не значит, что мы весь город будем перестраивать под этого человека, но и это мнение, конечно, надо учитывать», - согласился Борис Елкин.