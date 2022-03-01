Под руководством ректора ПсковГУ в «Сириусе» стартовала образовательная программа по биологии

17:52, 01 марта 2022, ПАИ

В центре поддержки одарённых детей «Сириус» стартует образовательная программа по биологии, руководителем которой является ректор Псковского государственного университета, доктор биологических наук Наталья Ильина, сообщили в пресс-службе вуза.

Ученые и преподаватели ведущих вузов страны проведут лекции и семинары для старшеклассников – участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии 2021 года, прошедших конкурсный отбор. Часть курса дадут и преподаватели ПсковГУ – Нина Бугеро, Владимир Прокофьев и Татьяна Дрозденко. На протяжении трех недель для ребят будут организованы теоретические и практические занятия по профилю, тренировочные туры олимпиады, тематические экскурсии, общеобразовательные, культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

«Диагностика и поддержка талантливых школьников является важным направлением образовательной работы сегодня, - подчеркнула Наталья Ильина. - Возможно, это те самые специалисты будущего, которые смогут в дальнейшем науку превращать в конкретный продукт, станут технологическими предпринимателями, будут запускать стартапы и таким образом двигать и российскую науку, и экономику».

Наряду со школьниками участниками программы станут учителя: на базе «Сириуса» они смогут пройти стажировку.

Ректор вуза отметила, что именно от педагогического мастерства учителя зависит интерес к биологии у школьника, его стимул и мотивация к обучению и тот фундаментальный набор знаний, с которым он потом поступает в высшее учебное учреждение. «Безусловно, школьное образование и то, что учителя дают ребятам на старте длительного пути обучения, является и будет являться чуть ли не определяющим вектором развития России», - сказала она.

В числе основных задач образовательной программы - подготовка к олимпиадам по биологии высокого уровня, развитие практических способностей учащихся в выбранной сфере, формирование у школьников биологического мышления и умений ведения научной дискуссии, а также популяризация биологии как науки.