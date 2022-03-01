Компания Apple прекратила продажи в официальном онлайн-магазине в России

23:29, 01 марта 2022, ПАИ

Компания Apple прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине в России, пишет ТАСС.

На всех товарах в графе «Доставка» указано: «В настоящее время недоступно».

Apple Pay также больше не работает в России.

Напомним, Nike временно закрыл онлайн-продажи в России.