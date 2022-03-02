Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Виктор Лысюк – о спецоперации в Донбассе: Эта мера была вынужденной и необходимой

Фото с личной страницы Виктора Лысюка в соцсети "Вконтакте"

Председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации прокомментировал спецоперацию в Донбассе.

«У Владимира Высоцкого есть хорошая песня «Я не люблю», там есть такие слова: «Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор», - вспомнил Виктор Лысюк. – Естественно, все возможные мирные варианты были использованы, я поддерживаю решение наших руководителей о проведении этой операции».

По словам спикера, это мера была вынужденной и необходимой. «По-другому было просто невозможно, и надо было делать это ещё раньше, но ситуация уже перешла все границы, поэтому решение правильное», - добавил Виктор Лысюк.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Празднуете ли вы Масленицу?
Проголосовать >>>

02 марта 2022

Виктор Лысюк – о спецоперации в Донбассе: Эта мера была вынужденной и необходимой
28 февраля 2022

В Белоруссии начались переговоры России и Украины
27 февраля 2022

Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства
25 февраля 2022

За мир. Новый выпуск «Псковского телеграма»
25 февраля 2022

Наталья Никифорова: Путин должен был поставить во всей этой истории большую жирную точку
25 февраля 2022

51-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
25 февраля 2022

Александр Козловский переизбран секретарём Псковского регионального отделения «Единой России»
25 февраля 2022

Александр Котов пожелал новому составу руководящих органов «Единой России» эффективной и слаженной работы

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...