Виктор Лысюк – о спецоперации в Донбассе: Эта мера была вынужденной и необходимой

12:17, 02 марта 2022, ПАИ

Председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации прокомментировал спецоперацию в Донбассе.

«У Владимира Высоцкого есть хорошая песня «Я не люблю», там есть такие слова: «Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор», - вспомнил Виктор Лысюк. – Естественно, все возможные мирные варианты были использованы, я поддерживаю решение наших руководителей о проведении этой операции».

По словам спикера, это мера была вынужденной и необходимой. «По-другому было просто невозможно, и надо было делать это ещё раньше, но ситуация уже перешла все границы, поэтому решение правильное», - добавил Виктор Лысюк.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения.