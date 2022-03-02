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Сотрудники ОМОН по Псковской области почтили память погибшего товарища

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области почтили память своего боевого товарища, сержанта милиции Дмитрия Шемякина, погибшего при исполнении служебных обязанностей в марте 2001 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Родные Дмитрия Шемякина и личный состав спецподразделения почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы к его могиле.

Участвуя в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона, Дмитрий Шемякин проявлял хладнокровие, действовал смело и решительно, всегда был готов прийти на помощь товарищам.

В условиях, сопряжённых с риском для жизни, он неоднократно принимал участие в операциях по выявлению участников незаконных вооружённых формирований, а также лиц, занимающихся похищениями людей, и их пособников, обнаружению оружия и боеприпасов.

Так, 23 февраля 2001 года при проведении специальной операции в одном из районов города Шали Чеченской Республики совместно с сотрудниками временного отдела внутренних дел Шалинского района Дмитрий Шемякин входил в группу прикрытия. Неожиданно бойцы из группы досмотра попали в засаду боевиков и были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия. Быстро сориентировавшись в экстремальной ситуации, Дмитрий Шемякин правильно выбрал позицию и открыл ответный огонь. Тем самым обеспечил личному составу возможность развернуться в боевой порядок для отражения нападения. В результате огневые точки противника были подавлены.

26 февраля 2001 года группа сотрудников ОМОН, в которую входил и Дмитрий Шемякин, выехала в составе колонны на автомобиле в населенный пункт Ханкала. На обратном пути автомашина с бойцами ОМОН попала в засаду. В завязавшемся бою трое сотрудников были ранены. Шемякин, прикрывая товарищей, вёл огонь из автоматического оружия. Нападение боевиков было отражено. Однако Дмитрий получил ранения, от которых 2 марта 2001 года скончался в госпитале.

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Дмитрий Шемякин был награждён орденом Мужества (посмертно).

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