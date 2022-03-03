Директор псковского колледжа искусств: Мариинка для нас высокая культура

19:58, 03 марта 2022, ПАИ

Руководитель Псковского областного колледжа искусств Зинаида Иванова подчеркнула важность совместного с Мариинским театром проекта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Для нас Мариинка — это самая высокая столичная культура. И любой приезд солистов, будь то на фестиваль или мастер-класс, — это событие в культурной жизни города», — сказала руководитель учебного заведения и добавила, что для системы образования в области культуры и искусства это огромная поддержка, возможность консультаций, получения помощи.

По словам Зинаиды Ивановой, не редкость, когда выпускники колледжа поступают в консерватории, институты культуры. «Жанна Домбровская, солистка театра, кстати, тоже выпускница колледжа по дирижёрско-хоровой специальности. Для наших студентов этого отделения мы проводим дополнительные часы вокала», — рассказала она.

Напомним, в Пскове проходят мастер-классы и концерт солистов Мариинского театра для учеников музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова и студентов Псковского областного колледжа искусств.