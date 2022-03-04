Скопление галактик в созвездии Льва снял пскович

07:51, 04 марта 2022, ПАИ

Скопление галактик NGC 3190, NGC 3187, NGC 3193, NGC 3185 в созвездии Льва и фрагмент туманности «Чайка» в созвездии Большого Пса снял астроном-любитель из Псковской области Пётр Митрофанов.

Туманность «Чайка» — комплекс эмиссионных и отражательных туманностей и рассеянных звёздных скоплений на границе созвездий Единорога и Большого Пса. Форма чайки в полёте, благодаря которой туманность получила своё название, хорошо видна в большие телескопы.

С физической точки зрения туманность представляет собой область ионизированного водорода, в которой происходит активное звездообразование, о чём говорит наличие множества инфракрасных и рентгеновских источников, ассоциируемых с молодыми или формирующимися звёздами.

В средней полосе Северного полушария туманность можно наблюдать в вечернем небе с декабря по апрель.