Туманность «Чайка» сфотографировал астроном-любитель из Пскова

08:30, 02 марта 2022, ПАИ

Туманность «Чайка» в созвездии Большого Пса сфотографировал астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов. Снимок сделан недалеко от деревни Лютые Болоты в Порховском районе.

Туманность «Чайка» — комплекс эмиссионных и отражательных туманностей и рассеянных звёздных скоплений на границе созвездий Единорога и Большого Пса. Форма чайки в полёте, благодаря которой туманность получила своё название, хорошо видна в большие телескопы.

С физической точки зрения туманность представляет собой область ионизированного водорода, в которой происходит активное звездообразование, о чём говорит наличие множества инфракрасных и рентгеновских источников, ассоциируемых с молодыми или формирующимися звёздами.

В средней полосе Северного полушария туманность можно наблюдать в вечернем небе с декабря по апрель.