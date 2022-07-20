67 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки
Более 300,1 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что за последние сутки в стране провели 67 тысяч тестов на коронавирус.
Отметим, что всего в России выявлено 18 499 044 случая заболевания коронавирусом, 17 915 526 человек выздоровело, 381 960 – умерло.
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