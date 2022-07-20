67 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

17:05, 19 июля 2022, ПАИ

Более 300,1 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 67 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, что всего в России выявлено 18 499 044 случая заболевания коронавирусом, 17 915 526 человек выздоровело, 381 960 – умерло.