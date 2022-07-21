Более 570 млн человек в мире заразилось коронавирусом

09:33, 21 июля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 21 июля в мире зарегистрировано 571 747 693 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 6 396 230 человек. Количество выздоровевших – 541 891 317.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 91 767 460. В этой стране от коронавируса умерло 1 050 702 человека, выздоровело – 86 973 438.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на девятом месте. Здесь коронавирусом заболело 18 504 729 человек, 17 919 843 пациента выздоровели, 381 997 – умерло.