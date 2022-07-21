26 июля в Луки Парке откроют лодочную станцию

20:03, 21 июля 2022, ПАИ

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Луки Парк запустил в тестовом режиме прокат лодок и катамаранов. Об этом рассказал на своей странице Вконтакте директор развлекательного парка Александр Терентьев.

«Сейчас мы заканчиваем приготовления к открытию лодочной станции. На ней спроектировали новую фотозону. Вам будет интересно сфотографироваться с ихтиозавром. Во вторник на следующей неделе лодочную станцию смогут посетить великолучане и гости города», - сказал Александр Терентьев



