В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил закрепить право граждан на выходной в день рождения. Соответствующее предложение он направил в Минтруд, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, возможность брать выходной в день рождения необходимо закрепить законодательно.
«Почему бы в этот день законным образом не отпрашиваться у начальства, не брать отпуск, а иметь законное право на выходной или сокращение рабочего дня. Я предложил Минтруду такой законопроект сделать», – отметил депутат.
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