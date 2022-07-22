В Госдуме предложили давать россиянам выходной в день рождения

13:48, 22 июля 2022, ПАИ

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил закрепить право граждан на выходной в день рождения. Соответствующее предложение он направил в Минтруд, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, возможность брать выходной в день рождения необходимо закрепить законодательно.

«Почему бы в этот день законным образом не отпрашиваться у начальства, не брать отпуск, а иметь законное право на выходной или сокращение рабочего дня. Я предложил Минтруду такой законопроект сделать», – отметил депутат.