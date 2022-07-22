В Псковском районе вынесли приговор мужчинам, совершившим 235 наркопреступлений

15:55, 22 июля 2022, ПАИ

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении 235 эпизодов наркопреступлений на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что обвиняемые совершили покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере путем осуществления «закладок». В судебном заседании один из них вину не признал, второй признал частично.

Изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что все инкриминируемые подсудимым деяния охватывались единым умыслом, были направлены на достижение единой цели, в связи с чем подсудимые признаны виновными в совершении одного длящегося преступления.

Приговором суда мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Одному из преступников назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, второму - 10 лет 1 месяц. Отбывать наказание предстоит в колониях строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.