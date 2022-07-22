Вывешивать портреты «стада свиней» и «автосвиновозок» предложил пскович для борьбы с оставляющими мусор у водоёмов

17:22, 22 июля 2022, ПАИ

Рыболов-любитель, колумнист Псковского агентства информации Николай Бесклёвный рассказал, как борется с туристами и рыбаками, оставляющими мусор на берегах водоёмов.

«На поляне, на берегу, где мы оказываемся не одни, я прохожу и снимаю на видео всех рыбачащих и отдыхающих, не особенно к ним приближаясь. А после, когда вижу оставленную кучу мусора, то мне понятно, кто это сделал, опять снимаю, после чего остаётся вывесить на стену позора групповой портрет «стада свиней» и «автосвиновозку» с номером», - отметил Николай Бесклёвный. Он уверен, что если все так будут делать, желающих намусорить станет меньше.

«Наша компания псковских рыболовов не только свой мусор не оставляет, но и чужой убирает. Приехав на берег, прежде чем установить палатки, мы перво-наперво убираем мусор, если он имеется. Всегда с собой мешок под мусор, после рыбалки мы его вывозим до ближайшего контейнера для бытовых отходов. Стыдно не грязь убирать, а жить в грязи», - подчеркнул Николай Бесклёвный.

Напомним, жители деревни Подлипье Гдовского района готовы перекрыть один из самых популярных подъездов к Чудскому озеру из-за мусора, который оставляют туристы и рыбаки.