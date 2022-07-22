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Общество

Псковские рыболовы могут лишиться удобного подъезда к берегу Чудского озера

Тихая уютная деревня Подлипье расположена на берегу Раскопельского залива. Все фото из архива автора

Крепко обижаются жители прибрежных чудских деревень на рыболовов и туристов, оставляющих после себя мусор. Скандалы, запреты, шлагбаумы – ничего не помогает. Что делать? Жители деревни Подлипье Гдовского района готовы перекрыть один из самых популярных подъездов к Чудскому озеру.

В этом здании и на этом месте распологалась лодочная мастерская рыболовецкого колхоза им. Александра Невского

В Тарту - на вёслах

Всем, кто даже иногда рыбачит на Чудском озере, хорошо известно живописное местечко с красивым названием Подлипье. Некогда большая рыбацкая деревня славилась и своими рыбаками, и своими мастерами по изготовлению лодок. Не менее 2000 лодок «троёнок» и «пятерёнок» было изготовлено в подлипьевской лодочной мастерской. Большинство чудских рыбаков, не только русских, но и эстонских, до середины 90-х отдавали предпочтение лодкам из деревни Подлипье. Лодки отличались надёжностью и практичностью. Многие жители южного побережья Чудского озера на таких лодках в 60-х – 90-х годах прошлого века ходили на вёслах на базар в городе Тарту. Но не стало колхоза им. Александра Невского, не стало лодочной мастерской, лишь брошенные добротные кирпичные здания бывшей лодочной верфи напоминают о тех славных временах. Тихо и спокойно течёт жизнь в деревне, но с весны всё оживает - приезжают многочисленные дачники и ещё более многочисленные рыболовы-любители. И вот с последними-то и не ладятся взаимоотношения местных жителей.

«Когда это свинство закончится?»

Так природа устроила, что удобных подъездов к Чудскому озеру немного, и один из самых популярных как раз и находится у деревни Подлипье рядом с бывшей лодочной мастерской. Приезжие рыболовы называют это место «у лесопилки», потому как после закрытия лодочной мастерской какое-то время здесь функционировало частное производство по деревообработке. Но и оно недолго просуществовало, а название «лесопилка» так и осталось, хотя и неправильное, я считаю, название. Местные жители с гордостью называют это место, эти здания «заводом» и ревностно оберегают его, насколько это по силам немногочисленным подлипьевским пенсионерам. Два раза в год, а иногда и чаще, они организовывают здесь субботники и вывозят десятки мешков мусора, оставленного после себя заезжими рыболовами. И каждый раз, проклиная их, взывают к совести: «Неужели так трудно убрать за собой пакеты, бутылки, банки и прочий мусор? Почему вы считаете, что за вами должны убирать шестидесяти-семидесятилетние жители нашей деревни?» - ежегодно слышны гневные обращения жителей Подлипья к рыболовам. Обращаются они к приезжим и очно, приходя к рыболовам непосредственно на берег, и заочно, устанавливая самодельные плакаты-призывы. 

Так и в этом году, в разгар жары и судакового сезона к рыболовам прибыл делегат – местная жительница на велосипеде: «Да как вам не стыдно, да когда это свинство закончится?! Сдавайте Эле деньги, мы туалет здесь поставим». Эля – это Эльвира Николаевна, продавец в местном магазине, а её муж – можно сказать, староста деревни Подлипье. Магазин в деревне – это больше, чем магазин. Это и справочное бюро, и место встреч, и центр принятия общественных решений. Ну, думаю, совсем допекли рыболовы местных, раз уже до сбора денег дошло.

Пляж как в Анапе

После рыбалки заехал в магазин, а он закрыт на обед. Но всё же решил дождаться Эльвиру Николаевну, мы давно с ней знакомы – кто, если не она, ответит на все интересующие меня вопросы? У магазина встретил будущего предпринимателя, ему пока лет 9-10. Он предложил мне из своей коробки, мол, пока магазин закрыт, купить чего-нибудь. Для приличия я спросил, а что там у тебя, вода есть какая-нибудь? Воды не оказалось, а печенье-конфеты меня не заинтересовали. Продал чего? Да, вот он (показал на такого же по возрасту паренька) жвачку у меня купил. Рядом в тенёчке несколько девчушек помладше и тоже с коробкой, но с целью более благородной: «Возьмите к себе домой хотя бы одного котёночка», – хором предлагали добрые попечительницы. Пришлось вежливо отказаться – мой дом вот уже 10 лет как занят собачкой и делить его ни с кем она не готова.

Пятнадцать минут оставалось до открытия магазина, я решил вернуться на берег и охладиться на местном пляже – температура воздуха +35, температура воды +25 градусов, чем не курортные условия. Пять минут назад, проезжая мимо, видел там с десяток радостно плескающихся ребятишек и нескольких взрослых. Подъехал, разделся и в воду. Очень уютный пляжик - со скамеечками, с волейбольной площадкой и нескончаемым анапским песчаным мелководьем. Дно чистое, без водорослей, ногам очень приятно и удобно ступать по песчаному дну, не меньше 100 метров надо брести, чтобы вода достигла тебе «по шейку». Мальки рыбы удивили – и размером, и резвостью, и количеством. Хороший пляж. Когда возвращался к берегу, навстречу мне по воде двигались две девчушки лет семи-восьми с мамой и все трое первыми поздоровались. Очень приятно, где ещё такое может быть, кроме как в деревне. И я, естественно, поприветствовал их и похвалил их пляж. Но заметил в шутку, что одно плохо, пока добредёшь от глубокой части до берега, опять вспотеешь и надо будет снова возвращаться. Посмеялись. Добрая деревня, добрые люди в ней живут.

Уговоры не помогают?

Магазин уже работал, и ожидающих его открытия Эльвира Николаевна уже почти всех обслужила. Разговору никто не мешал, но говорить, как оказалось, почти не о чем – никакого решения по поводу туалета у «завода» принято не было, да и вряд ли будет, денег никто и никаких не собирает. Но против приезжих рыболовов жители настроены очень агрессивно. Говорит, мужики готовы натыкать мордами в мусор человек несколько да лодки порезать, чтобы для всех примером бы стало. Предлагают закрыть на замок подъезд к лесопилке, шлагбаум готов, так уже было одно время. Или и у лесопилки организовать ещё один пляж. И тогда по всем законам и правилам ни автомобилям туда подъезжать нельзя будет, ни на моторных лодках к берегу подходить. Уговоры, вывешивания объявлений, к сожалению, делу чистоты на берегу помогают мало. Ведь ещё четыре года назад на месте сегодняшнего деревенского пляжа, о котором я рассказал выше, точно такой же бардак творился. Ох и дождутся рыболовы, когда этим местом нельзя будет пользоваться. Очень злы местные жители. И я их понимаю.

Мусорить стали меньше?

Но, по моим наблюдениям, призывы всё же работают, мусорить стали меньше, и не только именно здесь, но и повсеместно, десяток лет назад было гораздо хуже. В открытую уже давно выбросить или оставить мусор после себя никто не осмеливается – можно и на крепкую ссору нарваться, и на странички соцсетей угодить, смартфоны сейчас у всех и каждого. Кстати, я давно практикую такой приём – на поляне, на берегу, там где мы оказываемся не одни, я прохожу и снимаю на видео всех рыбачащих и отдыхающих, не особенно к ним приближаясь. А после, когда вижу оставленную кучу мусора, то мне понятно, кто это сделал, опять снимаю, после чего остаётся вывесить на стену позора групповой портрет «стада свиней» и «автосвиновозку» с номером. Если все так будут делать, я уверен, желающих намусорить резко поубавится. Наша компания псковских рыболовов не только свой мусор не оставляет, но и чужой убирает. Приехав на берег, прежде чем установить палатки, мы перво-наперво убираем мусор, если он имеется. Всегда с собой мешок под мусор, после рыбалки мы его вывозим до ближайшего контейнера для бытовых отходов. Стыдно не грязь убирать, а жить в грязи.

Кстати, о мусорных контейнерах. Пару недель назад мой товарищ, возвращаясь с рыбалки, заехал на заправку в посёлке Серёдка, чтобы выбросить пакет с мусором. Но ему этого не позволили – подбежала женщина-оператор заправки и в грубой, агрессивной форме потребовала: «Убирайтесь отсюда вместе со своим мусором. Здесь выбрасывать нельзя!». Странный подход к мусорному вопросу на заправке «Сургутнефтегаз» в Серёдке. И не только там, встречаются мусорные контейнеры, закрытые на замок. И что мы видим – буквально рядом с таким контейнером тут же образовывается куча мусора. Неправильно это.

Раскопельский полигон

До чего красив Раскопельский полуостров – сосновые леса, песчаные дюны, заросли иван-чая

Обижаются на рыболовов и туристов местные жители с берегов Чудского озера. И по праву обижаются. Но и у приезжих рыболовов есть претензии. До чего живописен Раскопельский полуостров – сосновые леса, песчаные дюны, на севере шумят волны Чудского озера, на юге – спокойно плещутся воды залива. И в ста метрах от берега залива, среди неописуемой красоты – огромная свалка мусора. 

В 100 метрах от берега Раскопельского залива, в сосновом бору – огромная свалка мусора, там старые сети, останки лодок, строительный и бытовой мусор из ближайших деревень Раскопель и Драготина.

И тут уж туристы ни при чём, мусор там специфический – старые сети, остатки лодок, строительный и бытовой мусор. Тут же и табличка: «Свалка мусора запрещена», на которую жители деревень Раскопель и Драготина (ближайшие населённые пункты) давно внимания не обращают. Не первый год существует этот незаконный мусорный полигон. И никому до него нет дела. Природа всё стерпит?

Николай Бесклёвный
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