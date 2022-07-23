Начался приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании
На «Госуслугах» открылся приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании, сообщает Telegram-канал Минцифры РФ.
На портале доступна специальная онлайн-форма для подачи заявлений. Единый день голосования пройдёт 11 сентября.
Напомним, в 2022 году федеральная система ДЭГ будет применяться в семи регионах: в Псковской, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Томской и Ярославской областях.
Кроме того, дистанционное электронное голосование пройдёт в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве. Голосование для москвичей будет доступно на mos.ru.
На ДЭГ граждане смогут проголосовать онлайн на выборах регионального и местного уровней: глав субъектов РФ, региональных парламентов, органов местного самоуправления.
Принять участие в ДЭГ могут граждане, имеющие активное избирательное право в указанных регионах и подтверждённую учётную запись на «Госуслугах», данные которой сопоставлены с регистром избирателей ЦИК России.
Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.
Приём заявлений продлится до 24:00 5 сентября 2022 года, кроме Калужской и Томской областей – в этих регионах заявление можно будет подать до 24:00 6 сентября.
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