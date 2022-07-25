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В Глушковском районе Курской области Украина обстреливает приграничное село Алексеевка

В Глушковском районе Украина обстреливает приграничное село Алексеевка

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о «прицельном минометном огне» по вышке сотовой связи в Глушковском районе со стороны Украины, сообщает "Газета.ru"
 
«В Глушковском районе противник обстреливает приграничное село Алексеевка. Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет», - рассказал глава региона.

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