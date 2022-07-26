Минпромторг формирует перечень товаров первой необходимости для детей

11:10, 26 июля 2022, ПАИ

Минпромторг РФ приступил к формированию списка непродовольственных товаров первой необходимости для детей, чтобы увеличить выпуск такой продукции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В настоящее время рассматриваются предложения, в том числе бизнес-сообществ, для дальнейшего определения перечня указанных товаров. В него должны войти позиции, охватывающие потребности на всех этапах жизни ребенка. При этом они должны быть действительно необходимы для ухода и полноценного развития детей.

Ранее сообщалось, что Ассоциация предприятий индустрии детских товаров направила в Минпромторг письмо с предложением сформировать список продукции первой необходимости, который будет актуален только для отрасли.