В России предложили создать список детских товаров первой необходимости

08:00, 26 июля 2022, ПАИ

Производители детских товаров выступили с инициативой сформировать список продукции первой необходимости, актуальный только для этой отрасли, пишут «Известия».

В этот перечень предлагается внести продукцию для новорожденных (белье, конверт, подгузники, спальные принадлежности), одежду и обувь для детей, крема и бытовую химию, детскую мебель, школьные принадлежности и игрушки, говорится в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в Минпромторг.

АИДТ предложила наладить в России производство полного цикла именно перечисленных детских товаров (сейчас на отечественные компании приходится около 30% рынка по этим позициям), и государство может поддерживать таких изготовителей. Кроме того, предлагается проработать вопрос о стимулировании спроса на детские товары, в том числе ввести адресную имущественную поддержку семей. В качестве аналогии авторы обращения привели президентские школьные выплаты в августе 2021 года.

По словам экспертов, в первую очередь стоит заняться налаживанием критически важных и слабо развитых в стране производств — например детского питания.