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Общество

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с активом Дновского района

Фото здесь и далее газеты «Дновец»

26 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с активом Дновского района, передаёт корреспондент газеты «Дновец».

На встрече с активом директор автотранспортного предприятия Анатолий Апраксимов поблагодарил губернатора за выделение средств на ремонт дороги на улицах Полевой и Коммунистической. Отметим, что на эти цели было выделено чуть более 33 миллионов рублей. Губернатор в свою очередь отметил, что всё это стало возможным благодаря поддержке президента РФ.

Михаил Ведерников также отметил, что дновский музей – один из лучших районных музеев в области, и предложил возить туда детей на экскурсии.

Заместитель главы Дновского района Марина Карпова рассказала, что дновскими ТОС в этом году подано 76 заявок. Напомним, что всего в муниципалитете функционируют 34 ТОС.

В завершение губернатор поблагодарил всю команду района за отличную работу. «У вас глаза горят, хорошая атмосфера, таким районам помогать хочется», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее губернатор оставил пожелание в книге отзывов дновского музея, посетил дновскую автостанцию и дновское предприятие «Красное знамя», а также осмотрел базовую станцию мобильной связи в деревне Выскодь. Сегодня в рамках рабочей поездки в Дедовичский район Михаил Ведерников встретился с активом района.

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