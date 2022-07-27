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Политика

Председатели ТИК рассказали о подготовке к выборам в Гдовском, Дедовичском и Опочецком районах

О подготовке к выборам в Гдовском, Дедовичском и Опочецком районах рассказали председатели ТИК во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 27 июля.

Председатель ТИК Опочецкого района Татьяна Бобылева отметила, что завершился этап выдвижения, семь партий выдвинули своих кандидатов. В списки включено 37 кандидатов. В одномандатных округах из семи партий только пять воспользовались возможностью выдвижения. Всего в пяти одномандатных округах выдвинулись 19 кандидатов, из них 14 – от партий и пять – в порядке самовыдвижения.

«Теперь ждём семь партий и 19 кандидатов на подачу документов на регистрацию», – добавила Бобылева.

Председатель ТИК Гдовского района Антонина Веселова рассказала, что восемь человек выдвинулись на выбор главы, одна из них – девушка. На единые списки подали заявления восемь партий, 59 кандидатов, в одномандатных округах – пять, из них 27 – кандидаты на мандаты.

«Очень активная у нас политическая позиция. Мы ждём честных выборов и меньше жалоб. У нас всегда конкурентные выборы», – подчеркнула Антонина Веселова, добавив, что всего будет 86 кандидатов и все они хотят поучаствовать в выборах.

Председатель ТИК Дедовичского района Елена Калязина отметила, что статистика растёт. Если в 2017 году было 29 кандидатов, то сегодня их уже 35. На выборы главы своих кандидатов выдвинули три партии, в Собрание – «Единая Россия» (15 кандидатов), ЛДПР (10), КПРФ (12), «Яблока» (3), а также один самовыдвиженец.

«У нас не очень конкурентная борьба, надеемся, что выборы пройдут в конкурентном режиме», – добавила Елена Калязина.

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