Подготовку к выборам в муниципалитетах Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:01, 27 июля 2022, ПАИ

27 июля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция о подготовке выборов в Гдовском, Дедовичском и Опочецком районах.

Как прошло выдвижение, какие партии выдвинули своих кандидатов, какими новыми техническими средствами оснащены избирательные участки? На эти и другие вопросы отвечают председатели ТИК Гдовского района Антонина Веселова, Дедовичского района Елена Калязина и Опочецкого района Татьяна Бобылева.

Прямую трансляцию можно смотреть на сайте Псковского агентства информации.