Подготовку к выборам в муниципалитетах Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
27 июля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция о подготовке выборов в Гдовском, Дедовичском и Опочецком районах.
Как прошло выдвижение, какие партии выдвинули своих кандидатов, какими новыми техническими средствами оснащены избирательные участки? На эти и другие вопросы отвечают председатели ТИК Гдовского района Антонина Веселова, Дедовичского района Елена Калязина и Опочецкого района Татьяна Бобылева.
Прямую трансляцию можно смотреть на сайте Псковского агентства информации.
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