Эстония прекращает выдачу гражданам РФ временного вида на жительство и виз для обучения

17:41, 28 июля 2022, ПАИ

Правительство Эстонии на заседании утвердило санкцию, согласно которой россияне более не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии, сообщает Интерфакс.

Кроме того, постановление уточняет действующие санкции таким образом, что краткосрочное трудоустройство граждан России и Белоруссии может быть оформлено в Эстонии только при наличии у них действующей визы, выданной Эстонией. В случае, если граждане этих стран получат визы на пребывание в Эстонии, оформленное государством – членом ЕС, то они также не будут регистрироваться и не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе.

«Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию», – заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Он также добавил, что санкции «помогут остановить российскую агрессию и положительно скажутся на нашей безопасности».

Напомним, что корреспондент Псковского агентства информации брал интервью у псковича, который пять лет прожил в Эстонии, работал и учился. В продлении визы ему отказали, потому что он является «угрозой национальной безопасности».