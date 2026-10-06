Психолог назвала признаки зависимости от смартфона
Постоянное и бесконтрольное использование смартфона часто свидетельствует о зависимости. Об этом рассказала клинический психолог Олеся Толстухина, пишет Hi-Tech Mail.
По словам специалиста, о проблеме можно говорить, когда человек предпринимает несколько попыток ограничить время с гаджетом, но возвращается к нему, раздражается или тревожится без телефона под рукой, откладывает сон ради экрана, хуже справляется с работой, меньше общается и забрасывает привычные дела. Даже во время разговора с людьми человек может продолжать листать ленту.
Психолог посоветовала периодически задавать себе вопрос: «Зачем я сейчас беру телефон и что со мной будет через полчаса после его использования?» Насторожиться стоит, если устройство становится главным способом уйти от скуки, тревоги, одиночества или негативных мыслей.
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