Названы ключевые приёмы мошенников в схемах обмана детей

09:52, 06 октября 2026, ПАИ

Угрозы, запугивание уголовной ответственностью, а также призывы сохранять секретность являются ключевыми приёмами мошенников в схемах обмана детей. Об этом РИА Новости сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин.

Все эти меры направлены на то, чтобы заставить ребёнка совершить преступление под воздействием эмоций. При этом злоумышленники изолируют жертву от взрослых под предлогом «тайны следствия» или «риска усугубить ситуацию».

Так, мошенники лишают подростка возможности получить трезвую оценку ситуации и поддержку.

Ранее сообщалось, что жительница Островского района лишилась 9,2 млн рублей из-за мошенников.