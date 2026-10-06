Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы ключевые приёмы мошенников в схемах обмана детей

Угрозы, запугивание уголовной ответственностью, а также призывы сохранять секретность являются ключевыми приёмами мошенников в схемах обмана детей. Об этом РИА Новости сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин.

Фото: ПАИ

Все эти меры направлены на то, чтобы заставить ребёнка совершить преступление под воздействием эмоций. При этом злоумышленники изолируют жертву от взрослых под предлогом «тайны следствия» или «риска усугубить ситуацию».

Так, мошенники лишают подростка возможности получить трезвую оценку ситуации и поддержку.

Ранее сообщалось, что жительница Островского района лишилась 9,2 млн рублей из-за мошенников.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

06 октября 2026

Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти обсудили в Великих Луках
06 октября 2026

Терапевт предупредила о последствиях сна на одном боку
06 октября 2026

Сериал о Псковской области снимут для рекламы региона по всей России
06 октября 2026

Банк России выпускает серебряную монету с Мирожским монастырём в Пскове
06 октября 2026

Ольга Тимофеева анонсировала появление «очень красивых» новогодних украшений в Пскове
06 октября 2026

Поступило 300 предложений по обновлению инфраструктуры на набережной Великой в Пскове
06 октября 2026

Директор псковского колледжа рассказала, каково это – играть в «Сто к одному»
06 октября 2026

Дом молодёжи в Великих Луках готов на 90%

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...