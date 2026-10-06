Сосны Полистовского заповедника помогут оценить чистоту воздуха

09:56, 06 октября 2026, ПАИ

Сосны в Полистовском заповеднике используют как природные индикаторы загрязнения воздуха. На болотах провели дендрохронологические исследования, чтобы выяснить, как на рост деревьев влияют соединения серы и азота, которые могут переноситься ветром на сотни километров, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

Хотя в самом заповеднике нет ни заводов, ни крупных трасс, загрязняющие вещества могут попадать сюда с атмосферными осадками. Ранее в Центрально-Лесном заповеднике специалисты обнаружили, что на бедных болотных почвах соединения серы и азота могут, наоборот, становиться дополнительным источником питания для сосен. Теперь этот вывод проверяют в других условиях и с помощью другого метода – по ежегодному приросту деревьев в высоту.

Каждый год сосна формирует новое междоузлие – участок ствола между мутовками ветвей. Последовательность таких отрезков позволяет восстановить историю роста дерева по годам.

В Полистовском заповеднике обследовали 10 биогрупп по пять модельных сосен в каждой. Всего специалисты измерили 853 годовых прироста.

Полученные данные показали, что сосна действительно может служить чувствительным природным индикатором. Следующим этапом станет сопоставление результатов с данными о выпадении соединений серы и азота. Исследователи хотят определить участки, где сосны лучше всего подходят для такого мониторинга, и обосновать пятилетнюю норму прироста деревьев в высоту.