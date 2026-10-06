Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сосны Полистовского заповедника помогут оценить чистоту воздуха

Сосны в Полистовском заповеднике используют как природные индикаторы загрязнения воздуха. На болотах провели дендрохронологические исследования, чтобы выяснить, как на рост деревьев влияют соединения серы и азота, которые могут переноситься ветром на сотни километров, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

Фото: Полистовский заповедник

Хотя в самом заповеднике нет ни заводов, ни крупных трасс, загрязняющие вещества могут попадать сюда с атмосферными осадками. Ранее в Центрально-Лесном заповеднике специалисты обнаружили, что на бедных болотных почвах соединения серы и азота могут, наоборот, становиться дополнительным источником питания для сосен. Теперь этот вывод проверяют в других условиях и с помощью другого метода – по ежегодному приросту деревьев в высоту.

Каждый год сосна формирует новое междоузлие – участок ствола между мутовками ветвей. Последовательность таких отрезков позволяет восстановить историю роста дерева по годам.

В Полистовском заповеднике обследовали 10 биогрупп по пять модельных сосен в каждой. Всего специалисты измерили 853 годовых прироста.

Полученные данные показали, что сосна действительно может служить чувствительным природным индикатором. Следующим этапом станет сопоставление результатов с данными о выпадении соединений серы и азота. Исследователи хотят определить участки, где сосны лучше всего подходят для такого мониторинга, и обосновать пятилетнюю норму прироста деревьев в высоту.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

06 октября 2026

Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти обсудили в Великих Луках
06 октября 2026

Терапевт предупредила о последствиях сна на одном боку
06 октября 2026

Сериал о Псковской области снимут для рекламы региона по всей России
06 октября 2026

Банк России выпускает серебряную монету с Мирожским монастырём в Пскове
06 октября 2026

Ольга Тимофеева анонсировала появление «очень красивых» новогодних украшений в Пскове
06 октября 2026

Поступило 300 предложений по обновлению инфраструктуры на набережной Великой в Пскове
06 октября 2026

Директор псковского колледжа рассказала, каково это – играть в «Сто к одному»
06 октября 2026

Дом молодёжи в Великих Луках готов на 90%

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...