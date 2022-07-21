Как стать угрозой нацбезопасности и приехать обратно в Псков

08:57, 21 июля 2022, ПАИ

Герой нашей истории — Дмитрий Сухоруков [имя изменено, так как собеседник ПАИ пожелал остаться анонимным. — Прим. автора]. Выпускник псковской школы, поступивший, как и его многие знакомые, в один из эстонских университетов. Пять лет учебы, работы и налоговых выплат для того, чтобы ему отказали в выдаче визы и защите диплома. Почему? Потому что «Россия. Домой». Как псковичу пришлось уехать из страны, в которой он прожил пять лет, с чем он и его знакомые столкнулись во время обучения, а также как проходит поступление в российские вузы таких «возвращенцев», узнала корреспондент Псковского агентства информации Дарья Давыдова.

Единственная причина

Дмитрий пять лет проучился в Эстонии в Таллинском техническом университете на факультете бизнес-администрирования. Как только пришло время продлевать визу, ему пришел отказ со словами: «угроза национальной безопасности, общественному правопорядку и международному закону». На просьбу предоставить какие-то логичные обоснования в данном решении Дмитрию ответили, что «полиция свои решения не комментирует».

- Это была единственная причина. Ну, я и спросил, а что мне делать? У меня здесь работа, учеба и все остальное. Я даже спросил, может быть, я могу подать документы на ВНЖ или что мне сделать, чтобы остаться здесь и получить свой диплом? Мне ответили коротко: «Россия. Домой», - рассказал Дмитрий, повторяя эстонский акцент.

Для него это стало очень неприятным событием, так как пришлось отказаться от самостоятельности и вернуться в отчий дом. Сейчас пскович думает, как получить диплом об окончании бакалавриата хотя бы дистанционно или перевестись в отечественный вуз, а также где найти работу.

«Не допущены к защите диплома»

- Я успешно прошел защиту диплома, комиссия очень хвалила мою работу, дали пару комментариев, где нужно исправить, в основном были мелочи, по типу заменить одно слово на другое в заголовке. Аналитическую часть диплома тоже похвалили, затем я спокойно залил в образовательную систему и спокойно дожидался окончательного допуска к защите, - начал Дмитрий. В европейских вузах проверка диплома ничем не отличается от проверки в российских. Все тот же антиплагиат, смотрят на структуру диплома.

Спустя неделю пришел ответ: «С сожалением сообщаем, что вы не допущены к защите диплома». Дмитрий со смехом вспоминает четыре пункта, которые были указаны в письме. Отчетливо помнит только два из них, так как для него они «самые смешные».

- Ну, первое, что они отметили, название диплома не соответствует содержанию, хотя этого быть не может. У меня изначально название соответствовало содержанию, но член приемной комиссии посоветовал поменять слово impact [влияние - Прим. ред.] в заголовке на другое. Это было отражено в качестве текстового сообщения в Microsoft. Я поменял заголовок, как и советовали, а вот глава комитета не согласился и даже не принял во внимание комментарий.

Во втором пункте было указано на недостаточное количество аналитической части в дипломе. С этим я тоже не согласен, потому что комиссия делала замечания только в части теории, что там есть какие-то минимальные огрехи, которые я исправил, а вот аналитику все хвалили как один. Оно и неудивительно, я очень хорошо постарался.

Тема моей дипломной работы, очень грубо сейчас ее переведу, «Как коронавирус повлиял на потребителей в части онлайн-заказов в России». Я сузил свою тему, выбрав для опроса возрастную группу от 18 до 25 лет, - рассказал подробнее Дмитрий. Пскович проводил опросы и интервью с выбранной возрастной группой, которая подкрепляла его диплом.

Но глава комитета был не согласен и заявил, что в работе нет сравнения, надо было взять как минимум две страны, например Эстонию и Великобританию, и проводить сравнительный анализ. На заявления студента о том, что это предложение никак не соответствует выбранной теме, никто не обратил внимания. После разговора с дипломным руководителем Дмитрий с ее слов понял, что у приемной комиссии была поставлена цель — не допустить к сдаче диплома.

По его словам, никто из студентов, которые так же, как и он, вернулись обратно в Псков с пустыми руками, не знает, что это — личная неприязнь или указка университета. Он не единственный, с которым произошла такая история.

Отношение к русским студентам

- Были какие-то конфликты с учителями или некорректные высказывания за время обучения, допустим, после 24 февраля? - осторожно спрашиваю, сидя с ним на кухне. Дмитрий задумывается и после отвечает, что в таком вопросе не может дать объективную информацию. На тот момент у него уже были сданы все предметы в университете, кроме диплома. «Не с чем было сталкиваться».

- Может, кто-то из знакомых сталкивался?

- Да, у меня друг со мной приехал, вот у него и была неприятная ситуация. Ему пришлось перевестись, хоть его и не выгоняли из Эстонии, как меня. После начала СВО ему не давали сдавать предметы или занижали оценки намеренно, ставили «незачет». В вузе есть регламент, что для зачета необходимо посетить 75% занятий. Одна из преподавательниц сказала ему, что он посетил всего 70%, и поэтому принципиально не хотела принимать у него экзамен. Эти 5% он не отходил потому, что ездил по делам больничным в Псков, но всех преподавателей предупредил, официальные бумаги все привез, сдавал домашнее задание дистанционно. В итоге она ему сказала, что для зачета ему нужно три или четыре раза в неделю посещать ее пары в другом городе в течение трех недель. И помимо этого сдать экзамен в его вузе и потом еще сдать экзамен в другом, куда ему ездить надо, - поделился Дмитрий.

Но все же не все преподаватели такие. Дмитрий очень тепло отозвался о своем научном руководителе — коренной эстонке. Для него она сделала все возможное, ходила к ректору разбираться. «С ее стороны никакой русофобии не было, она большая молодец. Но, как говорят, машина перемалывает людей», - заключил он.

Поступление в российские вузы

- Сейчас у меня идет активная стадия по переводу в отечественные вузы, хотелось бы закончить быстрее с этим вопросом, но есть свои сложности. Владимир Путин издал указ, что все студенты, которые столкнулись с дискриминацией в заграничных вузах, имеют право перевестись в российские вузы на бюджет. Важно, чтобы университет находился при Минобразования РФ, тогда студентам компенсируют затраты на обучение. Начинания в нашем государстве исключительно хорошие, а вот реализация хромает.

Формально на сайте Министерства образования есть форма, которую ты заполняешь, указываешь контактные данные, куда хочешь поступить. Эта форма абсолютно не работает. Мы с другом заполнили ее, прошло уже более трех недель, а от них ни ответа, ни привета, - отметил Дмитрий.

Всем, кто столкнулся с похожей ситуацией, он посоветовал, так же как и он, напрямую приезжать в российские университеты. По почте очень редко отвечают потенциальным студентам или же вообще могут не ответить. Ответы обычно присылают очень не ясные, чаще всего это просто таблица с предметами, которые готовы зачесть студенту при поступлении.

Один из вузов прислал Дмитрию такую таблицу с подписью деканата, ему готовы зачесть 15 предметов, но взять его смогут только на второе полугодие первого курса. По самым плохим подсчетам, с его слов, его спокойно могли бы перевести на второй или третий курс, но здесь уже отдельную проблему создает разница в программах обучения России и Эстонии.

- Учась в Эстонии, тебе перед началом семестра необходимо задекларировать те предметы, которые ты будешь сдавать. Тебе выдают вкладку, где есть предметы с первого по третий или четвертый курс. Ты сам можешь выбрать предметы, даже на первом курсе можно выбрать предмет третьего курса, а можешь вообще взять все 30. Студент сам строит свой план обучения на год. В отечественных вузах такого нет, просто есть план обучения, по которому ты идешь. Из-за того, что у меня не было в программе обучения таких предметов, как философия, физкультура и история государства Российского, мне вузы предлагают место только на первом курсе, - закончил студент.

Он понимает, почему возник такой вузовский казус с теми, кто приезжает перепоступать из стран Европы. Когда Дмитрий ездил в один из питерских вузов, ему сказали, что сейчас очень сильно увеличилась нагрузка. Помимо выпускников, которых каждый год немало, добавились еще и студенты из ЛДНР, а также те самые русские студенты «возвращенцы». «У людей нагрузка большая, я их понимаю».

Люди с ума сходят там

- А что вообще в Эстонии происходит сейчас? Что для себя отметил, может, какие-то новости чекаешь постоянно, сравниваешь с тем, как пишут там и здесь?

- Ну, у них там такая свобода слова, что у них такие каналы, как РИА «Новости», Russia Today, заблокированы, даже нельзя прочитать без VPN новости таких региональных СМИ, как ПАИ, например. В России же я свободно могу зайти и прочесть новости BBC и CNN, Financial Times. Вот эстонское Delfi в России заблокировано, но я подписан на их Telegram-канал и читаю новости оттуда. Люди с ума сходят там. Сейчас в Эстонии главенствующая партия устроила рейд по восточным городам, в которых живут моноэтнические русские, сносят поголовно советские памятники. В Латвии тоже смешные вещи происходят, они стали переименовывать улицы, названные в честь каких-то государственных деятелей, и все такое подобное. Самое смешное заключается в том, что деятели — эстонцы или латвийцы, но свою деятельность вели во время Советского Союза, - со смешком рассказал Дмитрий.

Многие его знакомые или просто случайные люди постоянно сетуют на то, что в России какой-то ужасный режим и все плохо. Но Дмитрий убежден, что эти люди просто «как говорится, европейской жопы не нюхали». По его мнению, вся Восточная Европа и есть тот самый ужасный режим, который пропагандирует себя как демократичный, а на деле оказывается тем самым, как высказываются некоторые люди, Мордором.

- Никакой свободы слова там нет. С начала СВО вышла статья на Delfi про мужика, которого задержали на 15 суток. У него в протоколе было написано, что он перед украинцами, цитирую: «В воздухе рисовал букву Z». Человек в воздухе рисовал букву Z, и его за это арестовали на 15 суток. Вот в Европе демократия, свобода.

Или же была история возле посольства России в старом городе, это вообще какая-то Мекка, плачевный угол. Я одну из акций застал вживую, и про нее в новостях писали. Где-то в час дня напротив русского консульства вышли семь или восемь человек и начали барабанить с лозунгами «No war». Барабанили так, что звон стоял на несколько улиц. Наши поступили очень лаконично, они выставили на балкон консульства здоровенную колонку и включили какие-то песни советских времен. СМИ очень быстро подхватили эту историю и стали писать, что российское консульство поддерживает СВО на Украине и включает советские пропагандистские песни.

Проблема была в том, что это были не пропагандистские песни, а песни советского периода, которые исполнял заслуженный артист Эстонии, что-то вроде нашего Льва Лещенко, на эстонском языке. Наше консульство потом дало комментарий, что песни-то эстонские. Так эта новость и замялась. Со странами Прибалтики каши не сваришь, в плане государства — сидят дураки, а так — люди чудесные.

Мораль сей басни такова..

Можно еще много писать о том, что было рассказано на одной псковской кухне. В целом, по словам Дмитрия, он не чувствует какую-то неприязнь к Прибалтийским государствам из-за того, что сложилась такая ситуация. Несмотря на обещания правительства Эстонии не отыгрываться на местных русскоязычных за все происходящее на Украине, иногда, по его словам, чувствуется давление. Чувствуется некоторая обособленность от тех, кто приехал жить, работать или учиться.

Сейчас псковским студентам, которые часто уезжали в приграничную страну, не светит европейский диплом из-за «неправильного» паспорта. Повезло тем, у кого уже был ВНЖ, его продлевают без проблем. Но новые не выдают. «Ты «слишком» русский и плохой, а вот если прожил в Эстонии какое-то время и ВНЖ у тебя уже есть, ты как будто уже немного свой и не совсем русский», - сказал в одном из прошлых интервью Дмитрий.