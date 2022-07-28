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Группа Triquetrum выступит на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский»

Фольклорная группа Triquetrum выступит на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Фото: Вконтакте

Фольклорная группа Triquetrum выступит на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский». 

Инструменты, которые использует группа, изготовлены потомственными мастерами испанской провинции Галисия, сообщает паблик Псковской области.

Фестиваль реконструкции пройдет впервые в Псковском кремле 6 августа с 11.30 до 22.00.

Вход на мероприятие будет осуществляться по билетам, которые можно приобрести на сайте Псковского музея-заповедника.

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