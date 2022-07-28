Группа Triquetrum выступит на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский»

20:44, 28 июля 2022, ПАИ

Фольклорная группа Triquetrum выступит на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский».



Инструменты, которые использует группа, изготовлены потомственными мастерами испанской провинции Галисия, сообщает паблик Псковской области.



Фестиваль реконструкции пройдет впервые в Псковском кремле 6 августа с 11.30 до 22.00.



Вход на мероприятие будет осуществляться по билетам, которые можно приобрести на сайте Псковского музея-заповедника.