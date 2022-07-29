Студенты ПсковГУ проходят практику на базе университета «Дубна»

11:19, 29 июля 2022, ПАИ

Студенты-айтишники Псковского государственного университета впервые проходили практику на базе университета «Дубна» в Институте системного анализа и управления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Ребята слушали лекции и занимались на мастер-классах, работали над заданиями, помогающими закрепить материал.

«Студенты получили практическое задание, которое должны выполнить и провести от начала и до конца, – отмечает заведующая кафедрой информационно-коммуникационных технологий ПсковГУ Лилия Мотайленко. – Коммуникации, которые мы получили с ребятами из разных российских регионов, – это очень важно, особенно сейчас».

Завершилась практика защитой проектов, где все команды представили свои решения поставленных задач.

Наряду со студентами ПсковГУ практику проходили ребята из Саратовского государственного университета и университета «Дубна».