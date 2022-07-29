Александр Котов считает, что для победы на выборах «Единой России» необходимо мобилизоваться

11:59, 29 июля 2022, ПАИ

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Для победы на выборах «Единой России» необходимо мобилизоваться, такое мнение в эфире программы ПАИ-live озвучил спикер областного Собрания Александр Котов, комментируя тезис секретаря генсовета партии Андрея Турчака о том, что главная угроза «Единой России» на выборах — сама «Единая Россия».

Он отметил, что эти слова применимы как к партии в целом, так и к региональному отделению.

«У нас есть все ресурсы для того, чтобы одержать победу на любых выборах. Мы проводим предварительное внутрипартийное голосование, что позволяет нам выдвигать кандидатов, которые пользуются авторитетом и поддержкой. У нас большое количество сторонников, которых мы можем задействовать на выборах. Есть опыт проведения избирательных кампаний. И если не лениться, если работать с избирателями, то есть возможность добиться победы», — считает Александр Котов.

По словам депутата, результаты будут зависеть по большей части именно от того, как организует свою работу сама партия.

Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.