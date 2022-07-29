Спикер Псковского областного Собрания рассказал о главных задачах в новом парламентском сезоне

13:04, 29 июля 2022, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы ПАИ-live рассказал об основных задачах, которые стоят перед Собранием в новом парламентском сезоне.

В первую очередь региональному парламенту предстоит работа над совершенствованием законодательства: внесение изменений в законы и приведение их в соответствие с федеральными. «Это бюджетный процесс, который начинается сейчас и будет занимать у нас достаточно много времени до конца текущего года», — отметил Александр Котов.

Вторая составляющая — решение рассмотренных в рамках парламентского часа вопросов. «Например, о средствах на приобретение жилья для медицинских работников. Мы договаривались, что будем искать источники и ежегодно увеличивать их объём. Также есть вопрос о приобретении жилья для педагогических работников, потому что с каждым годом всё острее сейчас стоит проблема обеспечения кадрами наших образовательных учреждений. В этом году мы уже обратились через фракцию «Единой России» к Михаилу Юрьевичу Ведерникову с просьбой изыскать возможность выделить на эти цели 15 миллионов рублей. Это, может быть, не такие большие деньги, но тем не менее это то, с чего мы начинаем», — рассказал спикер ПОС.

Он также отметил, что планируется рассмотреть вопрос об индексации мер социальной поддержки на фоне роста цен и инфляции.

«Конец года – достаточно напряжённый период, нам нужно будет подготовить и рассмотреть достаточно большое количество законопроектов. Причём, прежде чем они поступят к нам на рассмотрение, мы планируем встречаться с губернатором, чтобы обсудить системные проблемы и подходы к формированию бюджета на очередной финансовый год. Так что работа предстоит большая и напряжённая», — подытожил депутат.

Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.