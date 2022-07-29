Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Спикер Псковского областного Собрания рассказал о главных задачах в новом парламентском сезоне

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы ПАИ-live рассказал об основных задачах, которые стоят перед Собранием в новом парламентском сезоне.

В первую очередь региональному парламенту предстоит работа над совершенствованием законодательства: внесение изменений в законы и приведение их в соответствие с федеральными. «Это бюджетный процесс, который начинается сейчас и будет занимать у нас достаточно много времени до конца текущего года», — отметил Александр Котов. 

Вторая составляющая — решение рассмотренных в рамках парламентского часа вопросов. «Например, о средствах на приобретение жилья для медицинских работников. Мы договаривались, что будем искать источники и ежегодно увеличивать их объём. Также есть вопрос о приобретении жилья для педагогических работников, потому что с каждым годом всё острее сейчас стоит проблема обеспечения кадрами наших образовательных учреждений. В этом году мы уже обратились через фракцию «Единой России» к Михаилу Юрьевичу Ведерникову с просьбой изыскать возможность выделить на эти цели 15 миллионов рублей. Это, может быть, не такие большие деньги, но тем не менее это то, с чего мы начинаем», — рассказал спикер ПОС.

Он также отметил, что планируется рассмотреть вопрос об индексации мер социальной поддержки на фоне роста цен и инфляции.

«Конец года – достаточно напряжённый период, нам нужно будет подготовить и рассмотреть достаточно большое количество законопроектов. Причём, прежде чем они поступят к нам на рассмотрение, мы планируем встречаться с губернатором, чтобы обсудить системные проблемы и подходы к формированию бюджета на очередной финансовый год. Так что работа предстоит большая и напряжённая», — подытожил депутат.

Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

29 июля 2022

Александр Котов считает, что для победы на выборах «Единой России» необходимо мобилизоваться
29 июля 2022

Спикер Псковского областного Собрания намерен проголосовать дистанционно
29 июля 2022

ПАИ-live со спикером Псковского областного Собрания Александром Котовым
28 июля 2022

Пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
28 июля 2022

417 заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму
27 июля 2022

204 заявки подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму
27 июля 2022

Председатель избиркома Псковской области указал на низкий уровень подготовки документов для выдвижения кандидатов на выборы
27 июля 2022

Выборы на диване и около. ПАИ-live c председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...