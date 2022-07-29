Восемь человек сгорели заживо из-за решёток на окнах московского хостела

21:21, 29 июля 2022, ПАИ

МЧС сообщило, что при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек

На юго-востоке Москвы по улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, вспыхнул пожар. Он начался на первом этаже 16-этажного жилого дома, где расположен хостел. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как уточнили в ведомстве, восемь человек погибли в результате происшествия. Среди погибших – трое россиян и пять выходцев стран Средней Азии, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. Сразу после происшествия сообщалось, что пострадали трое человек, в дальнейшем стало известно об еще одном человеке, которому потребовалась помощь медиков.

Утром 29 июля стало известно, что число пострадавших увеличилось до восьми человек. В псковской области в связи с трагедией пройдут проверки хостелов на предмет пожарной безопасности.