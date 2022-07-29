В Псковской области пройдут проверки хостелов после трагедии в Москве

10:32, 29 июля 2022, ПАИ

В Псковской области пройдут проверки хостелов на соблюдение мер пожарной безопасности на фоне трагедии в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ночь с 28 на 29 июля в Москве произошёл пожар на первом этаже жилого дома на Алма-Атинской улице. По данным столичного МЧС, погибло восемь человек, все они были мигрантами, сообщают федеральные СМИ.

Как пишет РИА Новости, врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев ранее заявил, что постояльцы хостела погибли из-за решёток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, а в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения.

В пресс-службе псковского ведомства уточнили корреспонденту ПАИ, что с 2019 года в России действует закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах. Открывать гостиницы и хостелы в помещении можно только после его перевода в нежилой фонд. При этом в нём должны быть установлены средства противопожарной безопасности, звукоизоляция в номерах, сигнализация и сейфы. Также псковичей попросили сообщать о фактах нахождения хостелов в жилом доме.