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Происшествия

Под Краснодаром мужчина избил чужого ребенка из-за мармелада

Фото: скриншот видео

На детской площадке под Краснодаром мужчина избил чужого ребенка из-за мармелада, сообщает «Комсомольская правда». 

Дети не поделили между собой сладости, в результате чего отец одного из них прибежал разбираться. По словам очевидцев, мальчики не поделили мармелад, одному досталось слишком мало конфет. Отец обделенного ребенка не смог стерпеть такой обиды и вступился за него. «Убью за своего ребенка. Уничтожу. Повешу. Ты будешь на костылях бегать», — кричал мужчина, пытаясь догнать мальчика.

За ребенка вступились две женщины. Благодаря им удалось отбить подростка из рук преследователя.

«Сотрудниками полиции опрошены участники и очевидцы происшествия. После проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

 

 

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