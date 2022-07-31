Под Краснодаром мужчина избил чужого ребенка из-за мармелада

13:11, 31 июля 2022, ПАИ

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На детской площадке под Краснодаром мужчина избил чужого ребенка из-за мармелада, сообщает «Комсомольская правда».

Дети не поделили между собой сладости, в результате чего отец одного из них прибежал разбираться. По словам очевидцев, мальчики не поделили мармелад, одному досталось слишком мало конфет. Отец обделенного ребенка не смог стерпеть такой обиды и вступился за него. «Убью за своего ребенка. Уничтожу. Повешу. Ты будешь на костылях бегать», — кричал мужчина, пытаясь догнать мальчика.

За ребенка вступились две женщины. Благодаря им удалось отбить подростка из рук преследователя.

«Сотрудниками полиции опрошены участники и очевидцы происшествия. После проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.