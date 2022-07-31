Члены Молодежного парламента при ПОСД провели экскурсию по Порховскому дому ремесел

21:57, 31 июля 2022, ПАИ

Экскурсию по Порховскому дому ремесел, мастер-класс по ткачеству и чаепитие провели члены Молодежного парламента для 11 семей с детьми-инвалидами, сообщает официальная группа Молодежного парламента Вконтакте.

Вместе с центром социального обслуживания Порховского района и Порховским краеведческим музеем ребята организовали душевную встречу, на которой можно было окунуться в русскую культуру и хорошо провести время.

«Многие семьи с детьми-инвалидами нуждаются в подобных адаптированных культурных мероприятиях. Именно в таком взаимодействии можно свободно общаться друг с другом и с пользой проводить время. Надеемся, что подобные мероприятия станут регулярными», - поделились впечатлениями организаторы встречи Алексей Жуковский и Даниил Григорьев.

В конце вечера участников встречи ждал не только ароматный чай, но и песни, пляски под баян.