Марина Гаращенко: За каждым случаем респираторного заболевания может скрываться COVID-19
За каждым случаем респираторного заболевания может скрываться COVID-19. В связи с этим псковичам рекомендуют в обязательном порядке сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
«Если есть какое-то респираторное заболевание, то рекомендуем самостоятельно обратиться в медучреждение и сделать тест в любой лаборатории. На данный момент все потоки выстроены, пациенты с такими заболеваниями входят по отдельному входу. Сейчас от коронавирусной инфекции и от гриппа можно вакцинироваться одновременно», - прокомментировала Марина Гаращенко.
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