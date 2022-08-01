Марина Гаращенко: За каждым случаем респираторного заболевания может скрываться COVID-19

09:39, 01 августа 2022, ПАИ

За каждым случаем респираторного заболевания может скрываться COVID-19. В связи с этим псковичам рекомендуют в обязательном порядке сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Если есть какое-то респираторное заболевание, то рекомендуем самостоятельно обратиться в медучреждение и сделать тест в любой лаборатории. На данный момент все потоки выстроены, пациенты с такими заболеваниями входят по отдельному входу. Сейчас от коронавирусной инфекции и от гриппа можно вакцинироваться одновременно», - прокомментировала Марина Гаращенко.