В Псковской области проходит акция «Вожатый нашего двора»

10:00, 01 августа 2022, ПАИ

Акция «Вожатый нашего двора» проходит в Псковской области. Об этом сообщила руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева в эфире выпуска программы «Псковский телеграм Online» 1 августа.

«На территории школ и многоквартирных домов волонтёры проводят с детьми подвижные игры. Эта акция пользуется большим спросом», - отметила Алеся Михачева, добавив, что добровольцы всегда активно вовлекается в этот проект.

Ранее сообщалось, что в Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса.