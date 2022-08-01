В Псковской области проходит акция «Вожатый нашего двора»
Акция «Вожатый нашего двора» проходит в Псковской области. Об этом сообщила руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева в эфире выпуска программы «Псковский телеграм Online» 1 августа.
«На территории школ и многоквартирных домов волонтёры проводят с детьми подвижные игры. Эта акция пользуется большим спросом», - отметила Алеся Михачева, добавив, что добровольцы всегда активно вовлекается в этот проект.
Ранее сообщалось, что в Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса.
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