В Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям»
До 20 августа в Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям». Об этом сообщила руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева в эфире выпуска программы «Псковский телеграм Online» 1 августа.
По словам спикера, в регионе проходит большое мероприятие по сбору гуманитарной помощи. Принести книги для детей разных возрастов может будет до 20 августа.
Акция запущена Министерством просвещения России, Российским движением школьников и штабами общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Адрес пункта сбора книг: Псков, улица Конная, дом 2 (региональный ресурсный центр поддержки добровольчества). Также точки сбора книг организованы в муниципальных штабах #МЫВМЕСТЕ.
Кроме того, проходит ежегодная акция «Собери ребёнка в школу». «Будем помогать собирать малообеспеченных семей в школу, а также детей, которые прибыли из ЛДНР», - добавила Алеся Михачева.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
В Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям»
Марина Гаращенко: Псковские врачи готовы к оказанию помощи при выявлении оспы обезьян
Марина Гаращенко: За каждым случаем респираторного заболевания может скрываться COVID-19
За прошедшую неделю рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области вырос в три раза