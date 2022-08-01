В Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям»

09:52, 01 августа 2022, ПАИ

До 20 августа в Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям». Об этом сообщила руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева в эфире выпуска программы «Псковский телеграм Online» 1 августа.

По словам спикера, в регионе проходит большое мероприятие по сбору гуманитарной помощи. Принести книги для детей разных возрастов может будет до 20 августа.

Акция запущена Министерством просвещения России, Российским движением школьников и штабами общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Адрес пункта сбора книг: Псков, улица Конная, дом 2 (региональный ресурсный центр поддержки добровольчества). Также точки сбора книг организованы в муниципальных штабах #МЫВМЕСТЕ.

Кроме того, проходит ежегодная акция «Собери ребёнка в школу». «Будем помогать собирать малообеспеченных семей в школу, а также детей, которые прибыли из ЛДНР», - добавила Алеся Михачева.