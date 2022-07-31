Один серб пострадал в ходе столкновений на севере Косово

10:35, 01 августа 2022, ПАИ

Сотрудники специального подразделения косовской полиции избили 31 июля гражданина Сербии, пытаясь преодолеть баррикады, которые возвели сербы из города Косовска-Митровицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, что вечером в воскресенье ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с понедельника ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове (КФОР), действующих под эгидой НАТО.

Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.