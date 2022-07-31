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Политика

Неизвестные взломали страницу Дмитрия Медведева в соцсети «ВКонтакте»

Страница заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» была взломана. Об этом сообщил помощник политика в аппарате СБ Олег Осипов, сообщает ТАСС.

По словам Олега Осипова, последний пост на странице политика был посвящён Дню ВМФ, а автора фейкового поста ждёт разбирательство. «А с тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удалённый пост, разберётся администрация ВК и те, кому положено», – сказал он.

Ранее в аккаунте политика появилась публикация об истоках распада Советского Союза и его геополитических последствиях. Через десять минут после размещения публикация была удалена.

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