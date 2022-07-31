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Политика

Самолёт, на котором может находиться Пелоси, вошёл в воздушное пространство вблизи Тайваня

Самолёт, на котором, предположительно, летит спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вошёл сегодня в воздушное пространство вблизи Тайваня, сообщает ТАСС со ссылкой на Flightradar.

Этот самолёт может сесть в Тайбэе в 17:44 по московскому времени.

Китайские СМИ сообщают, что ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив.

В то же время сообщается, что тайваньский аэропорт «Суншань», куда предположительно прибудет Нэнси Пелоси, снял маскировочные чехлы с зенитных пушек.

Отметим, что визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, это не останется без последствий, Китай примет жёсткие меры. Вашингтон полагает, что Пекин может в свете потенциальной поездки предпринять шаги, которые приведут к кризису, в том числе осуществить запуски ракет или провести военные учения.

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