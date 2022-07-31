Китайская армия начала учения в трёх акваториях вокруг Тайваня
Народно-освободительная армия Китая начала учения в трёх акваториях вокруг Тайваня, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Тайвань готов отреагировать на чрезвычайные угрозы. Минобороны острова заявило, что подготовило план действий при потенциально нежелательных сценариях развития событий. Также в ведомстве заверили, что осведомлены о происходящем близ границ и «направят соответствующие военные силы для защиты национальной безопасности».
Учения КНР включат в себя испытание ракеты с неядерной боевой частью, сообщило Восточное командование армии Китая.
Пуск проведут в море к востоку от Тайваня. При этом сама ракета может нести ядерный боезапас, но пока обойдутся без него.
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