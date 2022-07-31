Армен Мнацаканян считает необходимым возобновить встречи фракций ЕР из Госдумы и регионов

12:48, 03 августа 2022, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Армен Мнацаканян в ходе двусторонней встречи с депутатом Госдумы РФ, заместителем руководителя фракции партии «Единая Россия» Александром Борисовым заявил о необходимости возобновить встречи фракций ЕР из Госдумы и фракций ЕР из регионов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я бы хотел, чтобы на уровне Госдумы возобновили практику встречи с фракциями ЕР», - отметил Армен Мнацаканян, добавив, что это позволит обсуждать вопросы и делиться информационным и политическим опытом. По его мнению, это в дальнейшем очень поможет в работе партийцев.

Александр Борисов в свою очередь согласился с предложением и добавил, что «синхронизация необходима».

«Подобную практику нужно возобновить на уровне партийной площадки, потому что у каждого субъекта есть своя инициатива и каждая инициатива делается с учётом конкретной специфики региона», - отметил он и подчеркнул, что доведёт эту инициативу до руководства партии. «Думаю, что это поможет нам наладить работу», - добавил Александр Борисов.

Ранее Армен Мнацаканян предложил создать федеральную партийную программу по ремонту детских садов.