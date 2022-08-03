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Страна и мир

Монумент Освободителям в рижском парке Победы демонтируют и уничтожат

Памятник демонтируют и утилизируют. Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

После демонтажа памятника в рижском парке Победы монумент будет разобран и утилизирован. Об этом 3 августа заявил мэр Риги Мартиньш Стакис в эфире Латвийского телевидения. Об этом сегодня сообщили «Известия».

Предполагается, что комплекс памятников будет разобран по частям, а затем утилизирован, так как «Музей оккупации» не признал ни один из фрагментов памятника художественной ценностью.

Стакис не назвал компанию, которая будет демонтировать памятник, так как это информация для ограниченного доступа.

Кроме того, вице-мэр Риги Вилнис Кирсис сообщил, что найти строительного подрядчика, который смог бы провести демонтаж, не так уж и легко.

«Инженеры говорят, что в Латвии такой техники, как, например, автокран со стрелой, которую можно поднять на высоту этого памятника – 80 метров –фактически нет. Также нет более крупных дробилок, стрелы которых наклоняются на высоте 40 метров», – пояснил Кирсис.

Демонтаж памятника Освободителям в парке Победы может стоить до €3 млн. Возможно, что контракт на демонтаж памятника сможет получить шведская компания.

Работы по демонтажу должны начаться уже в августе, к 15 ноябрю они завершатся.

14 июля правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. В него не вошел самый известный памятник советским воинам-освободителям в Пардаугаве, который сейм Латвии разрешил снести еще 12 мая. 28 мая мэрия Риги допустила, что мемориал будет взорван.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, в тот же день назвала правительство страны вурдалаками. Москва заявила о готовности забрать монумент.

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