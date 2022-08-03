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Экономика

KFC и Pizza Hut в России переименуют

Владелец уйдёт из России оставив бизнес франчайзи. Фото Telegram

Американская Yum! Brands объявила о предстоящем полном уходе из России: работающие под ее брендами рестораны KFC и Pizza Hut должны сменить названия. Но большая часть точек KFC в России сейчас управляется местными франчайзи. Об этом сегодня пишет РБК.

В июне завершился процесс передачи прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному бизнесу, идет аналогичная работа в отношении сети фастфуда KFC, следует из документов владельца сетей, американской компании Yum! Brands. Как следует из ее заявления, она сейчас находится на продвинутой стадии передачи локальному партнеру прав собственности на рестораны KFC в России, операционную систему и права на мастер-франшизу, включая сеть работающих по франшизе заведений. Имя локального партнера Yum! Brands не раскрыла.

В заведениях KFC и Pizza Hut, права на которые были переданы, пройдет ребрендинг — они не смогут работать под вывесками KFC и Pizza Hut.

«По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России», — предупредили в компании.

Ранее ПАИ обращалось в Псковскую KFC, но там ничего не слышали о продаже бизнеса.

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